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費城人76人本季引進Paul George，與Tyrese Maxey、Joel Embiid組建「三巨頭」，但開季至今3位球星輪流進到傷兵名單，目前還尚未合體打球，導致76人目前的戰績為3勝12敗排名東區倒數第2。在今又傳出壞消息，76人球團透露，「Embiid的左膝蓋傳出腫脹情況，接下來2場比賽都不會出賽。」今76人交手布魯克林籃網，賽前Embiid就沒有隨隊參加賽前練習，隨後76人球團就宣布，「Embiid因左膝腫脹問題，正在接受治療，今日比賽確定無法上陣，Embiid在上賽季季後賽，為了幫助球隊選則提早復出，但也間接導致傷勢惡化，雖然Embiid休賽期動了左膝手術，且一度出征巴黎奧運，但傷勢並未有好轉，開季至今已經缺席9場比賽。雖然本場比賽Embiid缺席，但76人仍靠著Maxey繳出26分5助攻4抄截，Jared McCain飆進6記三分球攻下30分，率領76人以113:98戰勝籃網終止球隊5連敗。