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▲22日凌晨，高雄湖內區某民宅發生槍擊命案，賴姓男子為協調8萬元債務，釀1死2傷慘劇。23日上午，警方逮捕主嫌賴男到案。（圖／翻攝畫面）

▲22日凌晨，高雄湖內區某民宅發生槍擊命案，賴姓男子為協調8萬元債務，釀1死2傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

22日凌晨，高雄湖內區某民宅發生槍擊命案，賴姓男子為協調8萬元債務，與林姓男子相約蘇男的住處談判，未料林男剛抵達，就遭賴男持槍掃射，子彈誤擊中蘇男腹部，送醫搶救不治，林男友人周男胸口中槍，搶救後撿回一命，林男本人遭棍棒毆打，右手遭流彈擊中，共釀1死2傷慘劇。賴男犯案後逃逸，警方獲報展開追捕，先後逮捕賴男共犯陳男等6人，23日上午，逮捕主嫌賴男到案。據了解，賴男替一名綽號「阿龍」的男子協調8萬元債務，雙方約在蘇男住處談判，林男當晚帶著友人周男與林女前往，剛抵達時，就遭駕車趕抵的賴男開槍伏擊，其中，租屋者蘇男腹部中槍，傷重不治；周男胸口中槍，送醫搶救撿回一命；林男遭賴男同夥持棍棒毆打，搶奪槍枝時被流彈擊中右手，警方獲報趕抵，將傷者送醫救治，現場並查獲毒品等。賴男犯案後逃逸，警方調閱監視器以車追人，前往賴男為於台南住處逮人卻撲空，23日凌晨，警方前往高雄仁武區某民宅，逮捕賴男同夥陳男等6人，並起獲1把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈，及變裝用男性假髮等物。23日上午，循線逮捕主嫌賴男到案。警方調查，綽號「阿龍」的男子曾涉毒品案件，目前因通緝在逃中，警方正積極追捕中。