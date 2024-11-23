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休士頓太空人當家三壘手Alex Bregman自2016年登上大聯盟後，職業生涯9年都在休士頓度過，隨著今年成為自由球員也引起多隊爭搶，根據《CBS Sports》指出，「市場上，底特律老虎、波士頓紅襪、亞利桑那響尾蛇都明確表示對Bregman有興趣。」根據《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，「太空人已經對Bregman提出報價，但紅襪與老虎都是潛在買家，且老虎再接觸Bregman時是有優勢的，因為老虎現任總教練為A.J. Hinch，他曾與Bregman在太空人共事過。」此外對於紅襪也想簽下Bregman，記者Jon Heyman透露，「紅襪目前還在調查簽下Bregman的可能性，若想要追求Bregman，預計會將陣中明星三壘手Rafael Devers移防至一壘。」國聯球隊目前傳出只有響尾蛇有興趣，根據《亞利桑那共和國報》透露，「響尾蛇迫切在自由市場簽下一名強打者，且若成功追求Bregman，預計將會讓他移防外野。」對於是否追求Bregman，響尾蛇總管Mike Hazen則直言，「就讓大家拭目以待。」