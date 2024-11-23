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▲盧秀燕轉身秀出球衣背後的名字，強調「這件衣服是世界12強中華隊送給我的」。（圖／台中市政府提供，2024.11.23）

世棒12強4強複賽中日大戰今晚登場，台中市長盧秀燕上午穿著專屬的中華隊隊服，出席清水國小校慶。她驕傲的說「這件衣服是世界12強中華隊送給我的，上面有我的名字，我今天要穿著跑行程！」晚間她將出席市府前廣場的直播派對，現場分送2500份太陽餅，她邀請大家齊聚集氣，一起「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」。盧秀燕今（23）日上午出席清水區清水國小128周年校慶運動會，裝扮令人眼睛一亮，她受訪時特意轉半圈，秀出球衣背後「盧秀燕」3字，透露「這件衣服是世界12強中華隊送給我的，我今天要穿著它跑行程，因為今天中華隊要出戰日本！」盧秀燕將於今晚5點50分出席在市府前廣場舉辦的直播派對，和數千位棒球迷們一起「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」，她代表台中人祝福中華隊成功，表示在家裡或用手機看棒球都很方便，但為了幫中華隊集氣，歡迎大家到全國最大的直播派對，一起吶喊加油。