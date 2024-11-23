台灣未來一週天氣變化大！不僅有鋒面、還有「入秋首波冷氣團」侵襲，中央氣象署預報員張竣堯統整，明天至下週一（11/24、11/25）氣溫逐漸回升，下週二至下週三（11/26至11/27）降雨範圍廣、氣溫開始下跌，下週四至下週五（11/28至11/29）轉乾冷，下週四清晨最冷，北台灣低溫將下探到13度左右。
今明兩天雨勢趨緩 下週一體感最暖
張竣堯表示，今（23）日東北季風影響，北部、東部雲量還是偏多，西半部多雲到晴，但降雨不像前幾天煩人，只有大台北東側山區和宜蘭偶爾會有零星降雨；明天至下週一，基隆北海岸、東半部降雨機率提高，大台北東側持續有零星降雨，宜蘭山區則可能有局部較大雨勢。
今天北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，隨著明天開始東北季風減弱，下週一氣溫會回升2至3度，氣象署預估明後兩天，北部及東北部18至26度，花東20至26度，中南部19至29度。
下週二鋒面通過 冷氣團侵襲「先濕後乾」
張竣堯說明，下週二將有一道鋒面通過，搭配東北季風增強，下週二至下週三，中部以北、東半部、南部山區全天都有短暫陣雨，下週四、下週五鋒面影響結束，雨勢明顯趨緩，只剩東半部偶爾有零星降雨。
氣溫則比較需要注意，下週二整天都是降溫階段，下週三至下週五「大陸冷氣團」正式影響，這幾天清晨，各地低溫都只有16至18度，尤其下週三晚上至下週四清晨，冷氣團影響最劇烈，北台灣平地只剩13至14度，其它地區也只有14至16度。
張竣堯指出，冷氣團預計影響到下週五清晨，下週五白天後就會慢慢回溫，後續進入12月後，北方較冷的系統會愈發強盛，台灣受到冷氣團、強烈冷氣團甚至寒流的影響機率勢必會提高，民眾生活上務必提前做好禦寒準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
張竣堯表示，今（23）日東北季風影響，北部、東部雲量還是偏多，西半部多雲到晴，但降雨不像前幾天煩人，只有大台北東側山區和宜蘭偶爾會有零星降雨；明天至下週一，基隆北海岸、東半部降雨機率提高，大台北東側持續有零星降雨，宜蘭山區則可能有局部較大雨勢。
今天北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，隨著明天開始東北季風減弱，下週一氣溫會回升2至3度，氣象署預估明後兩天，北部及東北部18至26度，花東20至26度，中南部19至29度。
下週二鋒面通過 冷氣團侵襲「先濕後乾」
張竣堯說明，下週二將有一道鋒面通過，搭配東北季風增強，下週二至下週三，中部以北、東半部、南部山區全天都有短暫陣雨，下週四、下週五鋒面影響結束，雨勢明顯趨緩，只剩東半部偶爾有零星降雨。
氣溫則比較需要注意，下週二整天都是降溫階段，下週三至下週五「大陸冷氣團」正式影響，這幾天清晨，各地低溫都只有16至18度，尤其下週三晚上至下週四清晨，冷氣團影響最劇烈，北台灣平地只剩13至14度，其它地區也只有14至16度。
張竣堯指出，冷氣團預計影響到下週五清晨，下週五白天後就會慢慢回溫，後續進入12月後，北方較冷的系統會愈發強盛，台灣受到冷氣團、強烈冷氣團甚至寒流的影響機率勢必會提高，民眾生活上務必提前做好禦寒準備。