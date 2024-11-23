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▲下週大陸冷氣團侵台，預估下周三晚上至下週四清晨氣溫最低，北部普遍只有13度。（圖／中央氣象署）

▲今明兩天東北季風影響，下週二鋒面通過降雨增多，後續才轉為乾冷的天氣環境。（圖／中央氣象署）

台灣未來一週天氣變化大！，中央氣象署預報員張竣堯統整，明天至下週一（11/24、11/25）氣溫逐漸回升，，北台灣低溫將下探到13度左右。張竣堯表示，今（23）日東北季風影響，北部、東部雲量還是偏多，西半部多雲到晴，但降雨不像前幾天煩人，；明天至下週一，基隆北海岸、東半部降雨機率提高，大台北東側持續有零星降雨，宜蘭山區則可能有局部較大雨勢。，氣象署預估明後兩天，北部及東北部18至26度，花東20至26度，中南部19至29度。張竣堯說明，下週二將有一道鋒面通過，搭配東北季風增強，，下週四、下週五鋒面影響結束，雨勢明顯趨緩，只剩東半部偶爾有零星降雨。氣溫則比較需要注意，下週二整天都是降溫階段，下週三至下週五「大陸冷氣團」正式影響，這幾天清晨，，尤其，其它地區也只有14至16度。張竣堯指出，冷氣團預計影響到下週五清晨，下週五白天後就會慢慢回溫，後續進入12月後，北方較冷的系統會愈發強盛，民眾生活上務必提前做好禦寒準備。