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▲ROSÉ在節目中談到新歌中最喜歡得一句歌詞是，「我可以原諒你很多事情，像是沒把我的Tiffany戒指還給我」」。（圖／取自ROSÉ IG）

南韓人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ近期為了宣傳新專《Rosie》接受許多專訪，她透露，新歌中最喜歡的歌詞是「我可以原諒你很多事情，像是沒把我的Tiffany戒指還給我」，以及在訪問中都用去性別的代名詞「the person」來稱呼前任，讓不少粉絲猜測ROSÉ的前任可能是一名女性。ROSÉ為了即將發行的新專輯《Rosie》接受多場媒體專訪，也大方分享自己過往的感情經歷，其中在《i-D》雜誌訪問時，她提到新專中最喜歡的歌詞是「我可以原諒你很多事情，像是沒把我的Tiffany戒指還給我」。這句話讓不少粉絲猜測，可以和ROSÉ戴同樣戒圍的人很大機率會是女生。另外，ROSÉ在接受Apple Music訪問時，提到新曲《Toxic Till The End》這首歌原本的歌名是《The Ex》，其實就是關於她前任的故事，雖然對方已經不值得讓ROSÉ再提起，但這段故事卻一直被她埋藏在心中，且時不時就會找朋友訴說，就連朋友都忍不住吐槽「Rosie又再說了」。然而，有粉絲注意到ROSÉ在訪問中一直用「the person」來稱呼前任，而不是用「He」或者「She」，刻意避開性別的稱呼，讓人聯想到對方或許不是男生。基於以上2個線索，讓不少粉絲揣測她的前任可能是一位女性。