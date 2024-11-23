我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，分署長謝宜容涉職場霸凌，也讓今年5月才卸任勞動部長的許銘春備受批評，她昨天發聲明道歉，強調高雄市長參選人無法迴避。對此，林淑芬怒嗆說，「她也不是什麼咖！」能勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低，呼籲許知所進退。許銘春昨發聲明說，對於外界批評與指責都願意承擔，這是曾任勞動部長的她所該負起的政治責任，做為一個高雄市長參選人更是無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實；高雄青年聯盟事後發布聲明列出5大理由，認為許銘春不但失職，更是失格，已不適合再競選高雄市長，嚴正要求即刻退選高雄市長。針對許銘春聲明，林淑芬上午出席活動受訪時表示，許相當不聰明，現在新部長都公布了，這事件大概要翻頁，還繼續想在過去的鳥事上攪這個糞坑；她強調，此事不是政治鬥爭的原因是，這是上行下效、官箴敗壞的事，希望新部長上任，一定要還給勞動部清新的辦公文化，把狗屁倒灶的事導正回來、還給公務員正常的上班環境。林淑芬直言，許銘春的聲明，看得出來還是不認錯、把錯推給別人，還要指責她，就知道許不承認錯，也不願意面對錯誤，「這會是好的地方首長、領導人該有的態度嗎？這樣的能力、辦公態度，能力足以勝任高雄市長嗎？把高雄市民的智商看得太低了！」針對高雄青年聯盟希望許銘春退選，林淑芬直呼，「她也不是什麼咖！」每個人都有參選的權利，這些優秀的年輕人還要發表聲明，由此可知民怨沸騰，希望許要知道進退。