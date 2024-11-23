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▲世界棒球12強賽，台灣今天晚上將再次迎戰日本隊，預賽曾以1:3落敗，兩隊差距並無想像中大。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽4強賽況，台灣目前1勝1敗，晉級冠軍賽還有希望。（圖／NOWnews社群中心製）

2024世界12強棒球賽，，中華隊派出王牌林昱珉先發，日本則由早川隆久掛帥；台灣在0比2敗給委內瑞拉、8比2大勝美國後，，《NOWnews》在比賽開打後，也將透過文字直播，和球迷一起替中華隊加油。21歲的林昱珉是本屆12強中華隊的王牌，目前旅美在亞利桑那響尾蛇的小聯盟，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，才能晉級。