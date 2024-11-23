（更新時間11:55）2024世界12強棒球賽，今（23）日晚間6時，將在東京巨蛋上演「台日大戰」，中華隊派出王牌林昱珉先發，日本則由早川隆久掛帥；台灣在0比2敗給委內瑞拉、8比2大勝美國後，目前戰績來到1勝1敗，還有機會挺進明（24）日晚間的冠軍賽，《NOWnews》在比賽開打後，也將透過文字直播，和球迷一起替中華隊加油。
🟡台日大戰賽前分析
21歲的林昱珉是本屆12強中華隊的王牌，目前旅美在亞利桑那響尾蛇的小聯盟，12強預賽首戰面對韓國，林昱珉主投4.2局，被敲2支安打失2分，並投出3次三振、1次保送，幫助台灣取勝，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。
日本先發早川隆久曾在預賽先發對上古巴，主投5.1局被敲4支安打、投出3次保送，合計失4分，飆出7次三振但也失了4分；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。
🟡台灣晉級冠軍賽態勢分析
台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是今天「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，台灣必須「贏日本2分以上」才能晉級。
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
🟡台日大戰文字直播（比賽開打後不斷更新）
🟡台日大戰先發陣容（稍晚將公布）
📍中華隊
📍日本隊
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21歲的林昱珉是本屆12強中華隊的王牌，目前旅美在亞利桑那響尾蛇的小聯盟，12強預賽首戰面對韓國，林昱珉主投4.2局，被敲2支安打失2分，並投出3次三振、1次保送，幫助台灣取勝，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。
日本先發早川隆久曾在預賽先發對上古巴，主投5.1局被敲4支安打、投出3次保送，合計失4分，飆出7次三振但也失了4分；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。
🟡台灣晉級冠軍賽態勢分析
台灣目前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是今天「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，台灣必須「贏日本2分以上」才能晉級。
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊：
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
🟡台日大戰文字直播（比賽開打後不斷更新）
🟡台日大戰先發陣容（稍晚將公布）
📍中華隊
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