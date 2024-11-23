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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長。謝宜容遭爆最大靠山是勞動部前部長許銘春，許又是監察院長陳菊愛將，名嘴也質疑牽涉民進黨派系內鬥，勞動部長期被陳菊人馬把持。事實上，從勞委會1987年成立以來將近40年，陳菊與許銘春兩人任期，就佔了約3分之1。勞動部前身是勞委會，自1987年8月掛牌成立，苦勞網創辦人孫窮理整理任期最短的幾名勞委會主委或勞動部長，何佩珊任期僅187天，成為史上任期最短的勞動部長，第二短的是許介圭，1998年因關廠工人案下台，任期256。接下來任期第3、4、5短的都在民進黨政府時期，分別是郭芳煜、盧天麟、林美珠。雖然任期最短的勞動部長（主委）都是民進黨政府任內，但任期最長的部長（主委），同樣是民進黨政府，其中任期最長的就是許銘春，任期達2,275天，排第二的是趙守博2,119，陳菊任期1948天排名第三，也是首位民進黨籍的勞動部長（主委）。陳菊因高雄捷運剝削泰籍移工引發抗爭事件請辭，之後參選高雄市長，反而再創政治生涯高峰，如今已是民進黨內的大老級人物，加上許銘春，兩人合計主掌勞動部近11.5年之久。