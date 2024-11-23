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波士頓塞爾提克上賽季在冠軍系列賽以4勝、1敗擊退達拉斯獨行俠，捧起隊史第18座冠軍，為聯盟最多冠球隊，但隨著拿下冠軍，但球隊老闆Wyc Grousbeck則宣布將出售「綠衫軍」，根據《富比士》指出，塞爾提克球隊估值達47億美元（約合新台幣1532億元）。近日塞爾提克按造過往球隊奪冠慣例，在本週四前往白宮接受頒獎，老闆Wyc Grousbeck被問及球隊轉賣問題時，則表示，「潛在買家們對買下塞爾提克十分感興趣。」Wyc Grousbeck說道：「我計畫在塞爾提克繼續任職3年，我不能透露出售細節，但潛在買家對購入這支球隊十分感興趣，我對銷售的過程沒有任合意見，這件事正在進行中，我的計畫是在未來3年內完成。」雖然有意轉賣塞爾提克，但老闆 Grousbeck仍直言：「話雖如此，但我仍會持續補強球隊，因為我們今年仍是競爭者，將來也會是，這是讓我最興奮的地方。」對於「綠衫軍」的潛在買家，根據《波士頓環球報》指出，「塞爾提克的其中一位老闆Steve Pagliuca，正與合夥人Robert Hale和Mark Bezos商討該如何拿下塞爾提克，他們都是近日公開表示有興趣的買家。」