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▲吳彥祖身穿白色背心，手臂肌肉線條一覽無遺。（圖／取自吳彥祖微博）

▲昔日的影片中可以發現，吳彥祖的髮際線大後退，讓不少粉絲惋惜男神昔日風光已不在。（圖／取自teki_D 微博）

50歲香港明星吳彥祖年輕時有著深邃的五官、結實的身材，是不少人心目中的男神，但他近年來被粉絲指出髮際線大後退，帥氣的形象不如從前。然而，近期吳彥祖以型男的姿態參與雜誌《BAZAAR》的拍攝，照片一出讓粉絲稱讚他「越老越有味道」。吳彥祖以咖啡色系西裝造型出場，肩上還披著西裝外套，舉著相機帥氣地坐在小船上，梳著旁分頭的造型，整體風格雖然低調沈穩卻不失魅力；在其他張照片中還看到他身穿白色背心，一手提著厚重的外套，意外展現出充滿肌肉線條的手臂。吳彥祖也在微博發文分享這次拍攝心得，「我以前喜歡乘坐香港的天星小輪，在修建隧道之前，它曾經是往返香港和九龍的唯一方式，天星小輪是逝去時代的最後遺跡之一」。照片一出來引起粉絲驚呼，紛紛稱讚吳彥祖，「成熟帥哥的殺傷力還是驚得小的們五體投地」、「我看彥祖也是風韻猶存」、「吳彥祖愈老愈有味道」、「不開玩笑，在阿祖的顏值巔峰時期，連我都要避其鋒芒」。