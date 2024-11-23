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去年7月間，高鐵桃園站旁某社區，57歲姜姓清潔員因不滿屢次遭49歲林姓保全員碎念，未將垃圾間大門關上，雙方常為此發生口角，案發當天，姜男手持美工刀闖入保全室，朝林姓保全員攻擊，警方獲報趕抵，將行兇的姜男逮捕，他落網後供稱自己患有癲癇症狀，可能因沒服藥而「失憶」，不記得案發經過，但檢方不採信其說詞，依殺人未遂罪起訴。據了解，姜姓清潔員常因垃圾間大門問題，與林姓保全員發生爭執，雙方因此發生嫌隙，去年7月間，姜男不憤又遭林男碎念，持美工刀闖入保全室，朝林男攻擊猛刺，導致其頭部、臉部及手臂受傷。警方獲報到場，將姜男帶回偵訊，但姜男卻否認行兇，供稱自己患有癲癇，可能因為沒定期服藥所以「失憶」。桃園地檢署偵結，認為姜男與林男發生口角後，曾表示被林男激怒，才拿美工刀攻擊，顯見其清楚記得案發過程，犯行可堪認定，依法將他起訴。