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費城76人在休賽季引進Paul George，與Tyrese Maxey、Joel Embiid組建「三巨頭」，但3位球星因傷病問題還尚未合體，開季至今球隊僅打出3勝12敗排名東區倒數第2的戰績，近日更傳出隊伍內氣氛不佳的消息。Maxey點名批評Embiid，直言他老是遲到。根據《ESPN》記者Shams Charania透露，「Maxey十分不滿Embiid不準時的習慣，更在隊內會議時提出自己的看法，根據76人對內氛圍，大家都擁有親密的友誼，但也同時保有著互相追究責任的習慣。」此消息也在今得到Paul George的證實，George說道：「我不知道Shams是從何知道這個故事，或是這個故事是怎麼被揭露的，但他的報導確實跟實情一字不差，或許有些出路，但這確實就是事情最真實的樣貌，這事情被爆出來讓人覺得瘋狂。」談到有誰參加會議，George則表示，「那場會議上，球隊裡的每個人都在場，每晚一起並肩作戰的人都在。」此外Shams更指出，「Embiid也在會議上，對球隊目前的戰術規劃感到困惑。」Embiid本人在受訪時，也痛批爆料者是「渾蛋」，相當不滿隊內的事情被曝光給媒體。他表示自己和Maxey關係親近，也承諾一定會改變，不過很不開心76人更衣室的私密事情被這樣傳出去。