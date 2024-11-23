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行政院昨（22）夜火速宣布民進黨立委洪申翰接任勞動部長。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）今（23）日發表聲明，向來只顧外籍看護權益的洪申翰竟然接任勞動部長，讓失能、重症、失智家庭最難過與震驚的一個夜晚，痛罵這樣的安排還不如讓失能重症者「安樂死」。前勞動部長何佩珊受到勞發署霸凌案波及，昨日請辭獲准。而行政院在約莫12小時就決定由洪申翰接任勞長，決定時間相當迅速。雇主協會今天凌晨發出聲明，指洪申翰與眾多「挺移工聯盟」合作，只顧爭取外籍看護工權益，而罔顧台灣失能者家庭因為照護需求，而不得不聘僱外籍看護工的事實，堅持外籍看護逃跑不能零空窗，而是要最少等1個月以上。另外，像是家庭看護工雇主還沒有獲得照護之實前，就必須要支付外籍看護3天薪資的「入境一站式服務」，就是他所推動的，「足以顯示準勞長一貫向移工權利傾斜而罔顧重症失能家庭需求，而正是我們對此任命悲憤莫名的主要來源。」雇主協會再表示，洪申翰曾兩次與協會開會，直言不諱表示其朋友圈多為爭取外籍勞工權益的非營利組織，其中包括挑起許多勞資糾紛而達到安置移工目的勞團，「準勞動部部長與其『好朋友』們，長期站在重症失能家庭的對立面，把家庭看護工雇主視同產業盈利為目的事業體，更是我們擔憂準勞長不適任之處。」雇主協會強烈質疑，總統賴清德憑什麼讓不具勞動知能專業的洪申翰上台，掌管一年近260億所得的「就業安定基金」小金庫而任其揮霍？雇主協會懇請總統三思，與其派任一個毫無勞動專業，且長久以來造成弱勢家庭因為外勞逃逸、看護工加薪、仲介費高昂、照護無法零空窗等惡法的洪申翰為準勞動部部長，還不如讓失能重症者「安樂死」。最後，他們強調，台灣並非沒人才，別再「看顏色」空降不具專業的部長！若賴總統執意為之，請幾十萬台灣的失能重症家庭做好準備，「公部門帶頭霸凌身障、失能、失智、重症」等弱勢家庭的政策，恐怕即將排山倒海而來，「雇主協會呼籲所有外籍看護工僱主，做好隨時革命或犧牲的準備，抗議賴總統最糟糕的內閣人事安排！」