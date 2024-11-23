2024世界12強棒球賽，超級循環賽壓軸戰，今（23）日晚間6時，將在東京巨蛋上演「台日大戰」，本場比賽也被視為是金牌前哨站，中華隊也預計派出王牌左投林昱珉先發，對決早川隆久，不過《台灣運彩》仍看好日本勝算較大。
根據《台灣運彩》盤口顯示，日本不讓分賠率僅1.20，遠優於中華隊的2.75，且讓分盤達到2.5分，顯示日本能夠輕騎過關。
本場比賽是否變成無關金牌戰的「消化試合」，則要看上午的委內瑞拉與美國之戰而定，若美國能獲勝，且勝分在9分以內，將直接保送中華隊晉級。因此，下午盤口預計還會再做調整。
預賽雙方交手，中華隊以1：3吞敗，本場派出王牌林昱珉先發，《台灣運彩》大小分盤開出7.5分，看好形成投手戰。
《球王運彩分析平台inplayZ》近期在首頁開出了免費單場專區，服務台灣運彩彩迷，而根據社群資訊顯示，看好中華隊獲勝的僅佔31%，普遍仍看好日本能拿下國際賽27連勝。
另外，台灣運彩推出的「棒球爭霸 全麵出擊」抽獎活動仍持續進行中，實體投注站不限球種、玩法，投注300元以上實體彩券就能參加抽獎，有機會拿到超商虛擬禮物卡、最新Apple Watch、iPad以及iPhone 16 Pro。
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