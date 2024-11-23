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2024年世界棒球12強賽超級循環賽最後一場，中華隊於今（23）日晚間迎戰世界排名第一的日本武士隊。這場「台日大戰」備受矚目，中華隊由王牌左投林昱珉掛帥先發，引起日媒的關注，讚林昱珉擁有一顆相當具有威脅性的變速球，且有兩種變化軌跡，球路頗具爆發力，對日本打者來說十分不好打。在林昱珉確定主投日本隊後，成為日媒關注焦點。《日刊體育》以「台灣對戰日本先發投手確定為林昱珉，具備146公里速球與曲球滑球實力」為題，大篇幅介紹這位台灣王牌左投。報導中提到，2021年林昱珉以國際自由球員身分與美職大聯盟亞利桑納響尾蛇隊簽約，並在2022年於新人聯盟登場。本季他在響尾蛇2A出賽19場，繳出3勝6敗、防禦率4.28成績，隨後升上3A投了1場。球季結束後，他參加亞利桑納秋季聯盟，3場比賽合計主投9局，防禦率3.00。林昱珉主要球種有速球、曲球與滑球，直球平均91英里（約146公里），但具有極佳爆發力，搭配曲球與滑球，加上武器變速球有橫移、縱向兩種變化軌跡，針對左、右打有不同配球方式。自2019年12強賽至今，日本隊在國際賽場未嘗敗績，已創下26連勝的驚人紀錄。這場台日大戰不僅是實力的較量，更肩負著中華隊為台灣棒球創造歷史的使命，總教練曾豪駒表示：「日本是世界第一，實力堅強，希望選手們能盡力展現，繼續書寫台灣棒球歷史。」