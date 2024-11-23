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紐奧良鵜鶘當家球星Zion Williamson在季前大幅減重，盼能以健康的身體征戰整個球季，但事與願違Williamson在開季出賽6場後，就因左腿筋拉傷無限期缺陣。在今根據據《ESPN》指出，「Williamson離復出還有一段時間，預計在12月中旬回到球隊。」本季Williamson打打停停，4度因傷勢缺賽，在經過核磁共振檢查後，確定為左腿股二頭肌拉傷，在傷勢復原前將無限期休戰，《ESPN》透露，「Williamson離復出還有一段路，預計至少還要會養4至6週，最快12月中旬才能回歸。」今年瘦身有成的Williamson，可說是自2019年加盟鵜鶘後，打出最好的開季表現，目前出賽6場，場均貢獻22.7分、8籃板與5.3次助攻、1.2次阻攻，但隨著Williamson再度傷退，「耐戰度」問題再度浮上檯面，過去5年內的400場比賽中，Williamson就缺席多達210場比賽。