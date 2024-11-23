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▲林襄（左圖右、右圖）昨晚還在信義區與台北市長蔣萬安（左圖左）和聖誕樹拍照，今日凌晨就出門搭機飛往日本看球賽。（圖／台北市商業處臉書、林襄IG）

▲林襄從名古屋轉機到東京，在後機室累到睡著被粉絲拍到。（圖／林襄IG）

▲▼多名啦啦隊女孩現身東京巨蛋應援，其中包含女神籃籃、峮峮。（圖／passion_sisters_official IG）

世界棒球12強賽複賽持續在東京巨蛋開打，今（23）日晚間中華隊將和日本隊展開對決，關鍵一役關乎是否晉級冠軍賽，全台國人都十分關注。味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄昨晚結束在台北信義區的活動後，凌晨就直奔桃園機場搭機，先到名古屋再轉機飛日本東京，就是為了看這場台日對決。林襄也分享自己在候機室睡著被拍的照片，馬不停蹄趕路確實很辛苦。林襄昨晚和台北市長蔣萬安一同出席信義區活動，與巨大聖誕樹合照後，林襄沒有返家休息，而是收拾完行李就直奔機場，趕飛日本看12強球賽。只見林襄圍著紫色圍巾只露出半張臉，在機場候機室累到睡著被粉絲拍到，模樣超級可愛。至於為何要轉機，因為12強賽在東京舉行，目前台灣飛往日本的機票一位難求，想必林襄也是不得已才改用這種方式抵達東京。一早林襄順利落地後，也不忘在機場拍照跟大家報平安，晚上預計就會現身球場與其她台灣的啦啦隊女孩們會合，一同為中華隊英雄們加油打氣。除了林襄外，還有不少啦啦隊女孩自費飛日本看比賽，據悉，有人甚至推掉原定的活動，損失10萬元也再所不惜。樂天女神籃籃也調整行程安排在昨日現身大巨蛋球場，觀看台美精彩對決；同樣在日本的啦啦隊女神還有峮峮、嘎琳、秀秀子、wendy、妮可、秀秀子、謝艾娜、Jessy等人，大家在球場集結替中華隊吶喊，把「台式應援」精神帶到日本，希望中華隊能再拿下一勝。