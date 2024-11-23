我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年世界棒球12強賽，中華隊今（23）日晚間將在東京巨蛋迎戰地主日本隊，力拚晉級冠軍賽的機會。中華隊推出王牌左投林昱珉先發，對決日本隊先發投手早川隆久，目標終結日本在國際賽場上的26連勝。談到這場國人矚目的「台日大戰」，總教練曾豪駒表示：「我們都知道日本有多強大，但今晚我們會全力取勝。」中華隊在本屆12強賽B組預賽曾以1：3惜敗給日本，也是預賽唯一敗仗。進入東京複賽後，中華隊先以0：2不敵委內瑞拉，但隔日以8：2痛宰美國，今日對陣全勝的日本隊。此戰中華隊押出王牌左投林昱珉，他在本屆賽事僅在開幕戰對南韓登板，主投4.2局僅被敲2支安打失2分，送出3次三振，幫助中華隊以6：3奪下勝利。針對安排林昱珉抗日，總教練曾豪駒表示：「他是我們的王牌投手，比賽結果將決定接下來的走向。我們都知道日本隊有多強大，先前已經在台北大巨蛋交手過，今晚我們會盡全力爭取勝利。」日本隊在國際賽取得26連勝，本屆12強賽依舊是奪冠大熱門。對於再戰中華隊，日本監督井端弘和表示：「我們之前已經交手過一次，對於對方的戰力有一定了解，希望再次抱持全力以赴的姿態迎戰台灣。」