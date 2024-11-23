我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市體育局證實，11月26日的晚間19:00，此次中華隊的多位球員，將在新北歡樂耶誕城與球迷見面。（圖／取自新北運動聚點臉書）

世界12強棒球賽，中華隊正在東京巨蛋展開四強超級循環賽，昨日中華隊更是大勝美國隊。新北市力挺臺灣英雄，今、明二天(11/23、24)在新北歡樂耶誕城舉辦直播派對，也為眾球迷謀福利將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊陣容教練、選手等7名，將在11月26日的晚間19:00在新北歡樂耶誕城與球迷見面。體育局表示，昨(22)日中華隊在睽違21年後以8比2大勝美國，這歷史一刻引發全臺球迷瘋狂，新北市向臺灣英雄致敬辦理見面會，目前確定出席的有：等人，中華隊將與大家分享12強棒球賽參賽心得，並與球迷互動，機會難得。日期：11月26日(二) 19:00地點：新北歡樂耶誕城出席名單：