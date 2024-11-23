南韓年度音樂盛事《MAMA Awards》在本月21日至23日一連三天，於美國洛杉磯及日本大阪盛大舉行。今（23）日來到了最後一天，SM娛樂的超人氣女團aespa也繼出道後，暌違3年再登MAMA舞台，走紅毯的女孩們不僅分享自己的心得，還對著鏡頭做出超正的3連拍，一出場就掀起現場粉絲的狂歡。
aespa自2021年出道後，時隔3年再次出席MAMA頒獎典禮，被主持人李惠成問到感想時，隊長Karina大方表示希望能和大家一起玩得開心；享受舞台，也向粉絲們保證已經做好充分的準備。調皮的Ｗinter在主持人的詢問下悄悄劇透了稍後的舞台服裝，喊話粉絲是帶有金屬感的風格，可以多多注意她們身上的金屬飾品，Ningning也補充預告，希望以後有機會能走小清新、可愛的路線。
在離開紅毯前，寵粉的3位女孩們還對著鏡頭做出超正的3連拍，Ningning擺完POSE後害羞低頭的可愛模樣也讓現場無論男女粉絲都陷入aespa狂熱中，雖然Giselle因過敏反應遺憾缺席紅毯，但粉絲依然對稍後的舞台表演期待滿滿。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
我是廣告 請繼續往下閱讀
在離開紅毯前，寵粉的3位女孩們還對著鏡頭做出超正的3連拍，Ningning擺完POSE後害羞低頭的可愛模樣也讓現場無論男女粉絲都陷入aespa狂熱中，雖然Giselle因過敏反應遺憾缺席紅毯，但粉絲依然對稍後的舞台表演期待滿滿。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）