韓國音樂圈盛典MAMA頒獎典禮第3場今（23）日在日本大阪舉行，典禮主持人是34歲的韓劇女神金泰梨，稍早她身穿白色禮服登上紅毯，俐落齊耳短髮超吸睛；金泰梨被問到為何會穿全白的禮服時，她也不小心「暴雷」，透露與開場的演出有關，線索曝光讓現場觀眾尖叫聲連連，紅毯主持人聽後也忍不住驚呼，期待金泰梨帶來的表演。
金泰梨主持MAMA 紅毯暴雷登場小驚喜
金泰梨作為頒獎典禮最後一天的主持人，這次她獨挑大樑登場，身穿白色紗質平口設計的禮服，滿滿女神風範。金泰梨的黑髮也維持在韓劇《正年》中的長度，故意夾直往外翹，酷帥髮型與氣質禮服達成完美平衡，讓金泰梨今天的造型更加畫龍點睛。
金泰梨在紅毯上也緊張的跟大家打招呼，表示自己心情雖然有些忐忑，但很開心可以在大阪與粉絲見面，接下來也會帶著愉悅的心情和大家互動。當被紅毯主持人問到挑選禮服的巧思時，金泰梨直接跟大家預告：「我會參與一點點開場演出，像花朵綻放開一樣的方式登場，所以才以全白禮服為主。」
聽到金泰梨的「暴雷」發言讓紅毯主持人也嚇壞，畢竟這是官方都沒公布的設定，讓粉絲更加期待典禮開始。而今日頒獎典禮表演嘉賓也是非常大咖，包含G-Dragon、(G)I-DLE、aespa、BIBI、邊佑錫、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE。G-Dragon還有望與BIGBANG隊友太陽、大聲在舞台上合體。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
我是廣告 請繼續往下閱讀
金泰梨作為頒獎典禮最後一天的主持人，這次她獨挑大樑登場，身穿白色紗質平口設計的禮服，滿滿女神風範。金泰梨的黑髮也維持在韓劇《正年》中的長度，故意夾直往外翹，酷帥髮型與氣質禮服達成完美平衡，讓金泰梨今天的造型更加畫龍點睛。
金泰梨在紅毯上也緊張的跟大家打招呼，表示自己心情雖然有些忐忑，但很開心可以在大阪與粉絲見面，接下來也會帶著愉悅的心情和大家互動。當被紅毯主持人問到挑選禮服的巧思時，金泰梨直接跟大家預告：「我會參與一點點開場演出，像花朵綻放開一樣的方式登場，所以才以全白禮服為主。」
聽到金泰梨的「暴雷」發言讓紅毯主持人也嚇壞，畢竟這是官方都沒公布的設定，讓粉絲更加期待典禮開始。而今日頒獎典禮表演嘉賓也是非常大咖，包含G-Dragon、(G)I-DLE、aespa、BIBI、邊佑錫、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE。G-Dragon還有望與BIGBANG隊友太陽、大聲在舞台上合體。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）