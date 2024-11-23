我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊以8比2擊退美國，美國9分差內擊敗委內瑞拉，台灣成功進軍冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界12強棒球賽，今（23）日晚間6時，將在東京巨蛋上演「台日大戰」，中華隊派出王牌林昱珉先發。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽，，中華隊派出王牌林昱珉先發，隨著今天下午，美國以6比5擊敗委內瑞拉，中華隊今晚對決日本無論輸贏，都能晉級明（24）日晚間的冠軍賽，冠軍賽對手會是日本隊，台灣也至少追平隊史3大國際賽（奧運、12強和經典賽）最佳名次紀錄。今天賽前，台灣戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，若「美國贏委內瑞拉」、「台灣輸日本」，只要「」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格。台灣成棒國家隊，過去在3大國際賽中，曾獲得的最佳成績，就是1992年奧運棒球項目的銀牌；2024的12強，在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將、打臉酸民，挺進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。日本3勝0敗晉級，🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗，得分13、失分15🇺🇸美國：1勝2敗，得分9、失分23對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數雖然今天晚上台灣對日本的比賽將成為「消化試合」，但中華隊仍要把握機會調整狀態，台灣今天派出21歲的王牌林昱珉先發，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。