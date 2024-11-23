2024世界12強棒球賽，今（23）日晚間6時，將在東京巨蛋上演「台日大戰」，中華隊派出王牌林昱珉先發，隨著今天下午，美國以6比5擊敗委內瑞拉，中華隊今晚對決日本無論輸贏，都能晉級明（24）日晚間的冠軍賽，冠軍賽對手會是日本隊，台灣也至少追平隊史3大國際賽（奧運、12強和經典賽）最佳名次紀錄。
今天賽前，台灣戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「美國贏委內瑞拉」、「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格。
台灣成棒國家隊，過去在3大國際賽中，曾獲得的最佳成績，就是1992年奧運棒球項目的銀牌；2024的12強，在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將、打臉酸民，挺進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。
🟡台灣晉級冠軍賽劇本
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「贏」日本：台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級，台灣、委內瑞拉、美國1勝2敗，比較「對戰優質率」，若美國贏委內瑞拉不超過8分，台灣晉級。
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4
🇯🇵日本：2勝0敗，得分18、失分7
🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗，得分13、失分15
🇺🇸美國：1勝2敗，得分9、失分23
🟡對戰優質率（TQB）怎麼算？
對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。
📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
雖然今天晚上台灣對日本的比賽將成為「消化試合」，但中華隊仍要把握機會調整狀態，台灣今天派出21歲的王牌林昱珉先發，12強預賽首戰面對韓國，林昱珉主投4.2局，被敲2支安打失2分，並投出3次三振、1次保送，幫助台灣取勝，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。
日本先發則由「早川隆久」擔綱，預賽曾先發對上古巴，主投5.1局被敲4支安打、投出3次保送，合計失4分，飆出7次三振但也失了4分；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。
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台灣成棒國家隊，過去在3大國際賽中，曾獲得的最佳成績，就是1992年奧運棒球項目的銀牌；2024的12強，在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將、打臉酸民，挺進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。
🟡台灣晉級冠軍賽劇本
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「贏」日本：台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。
📍美國「贏」委內瑞拉、台灣「輸」日本：日本3勝0敗晉級，台灣、委內瑞拉、美國1勝2敗，比較「對戰優質率」，若美國贏委內瑞拉不超過8分，台灣晉級。
🟡2024世界棒球12強「4強超級循環賽戰績」
🇹🇼台灣：1勝1敗，得分8、失分4
🇯🇵日本：2勝0敗，得分18、失分7
🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗，得分13、失分15
🇺🇸美國：1勝2敗，得分9、失分23
🟡對戰優質率（TQB）怎麼算？
對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。
📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數
📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數
雖然今天晚上台灣對日本的比賽將成為「消化試合」，但中華隊仍要把握機會調整狀態，台灣今天派出21歲的王牌林昱珉先發，12強預賽首戰面對韓國，林昱珉主投4.2局，被敲2支安打失2分，並投出3次三振、1次保送，幫助台灣取勝，面對日本先發，也更加考驗這張台灣Ace的實力和臨場發揮。
日本先發則由「早川隆久」擔綱，預賽曾先發對上古巴，主投5.1局被敲4支安打、投出3次保送，合計失4分，飆出7次三振但也失了4分；早川隆久目前效力日本樂天金鷲隊，和旅日的台灣球員王彥程、宋家豪熟識，上賽季在日本職棒一軍，出賽25場，留下11勝6敗、防禦率2.54的成績單。
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