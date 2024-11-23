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勞動部勞發署職場疑霸凌案，部長何佩珊22日引咎下台，政院昨晚宣布由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長一職。行政院長卓榮泰今（23）日表示，他昨天約見洪申翰深談，討論許多勞工政策，最後點頭擔任勞動部長，他將賦予洪三項任務，包含穩定勞動部同仁工作情緒、健全友善合理的職場，及提出一套完整的勞工政策。卓榮泰今赴澎湖視導自來水供水改善工程，首先提到公務員疑被霸凌一事，他表示，要對這段時間以來帶給國人的困擾，以近期政府內部同仁所發生的憾事，再度表達遺憾與不捨，並將深刻檢討。卓榮泰提到，何佩珊也親自到行政院，表達要負起所有責任，因而提出辭呈，基於負責態度，他也准許何的辭呈，但更該積極解決的是，包含勞動部在內的政府機關，所有同仁士氣及內部穩定，因此在很短時間內思考，就約見洪申翰。卓榮泰指出，外界認為洪申翰是名年輕熱情、專業認真的立委，而他從不同角度及觀察，覺得洪是一名快速學習成長，且各方面表現穩定、穩健，同時在理想跟務實之間，採取對國家發展最有利方向的人。卓榮泰說，洪申翰專業雖然是環保，但其長期對公共議題，及公民團體的接觸都非常地融洽、非常地得體，許多勞工朋友也對其相當信任、保持很好關係，他昨天與洪深談後，對方非常訝異，但後來討論很多關於勞工政策共同想法，洪也願意在這時間，出任未來的勞動部長，「我對他非常肯定、感謝，也希望未來他在勞工議題上，有更多著墨」。卓榮泰提到，他賦予洪申翰三項任務，第一，穩定勞動部內部同仁的工作情緒；第二，要能健全友善、合理的職場，讓所有勞工朋友能在安全環境中，為國家、人民效力；第三，在國家發展的過程當中，所有產業的需求跟人民需求，要提出一套完整的勞工政策。桌榮泰表示，希望洪申翰在下周上任後，能得到國人同胞的指教、鼓勵及支持，「我們一起檢討過去這段時間，對社會、事件所造成的遺憾，並化為具體的行為跟工作績效」。