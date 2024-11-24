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▲具俊曄（左）和大S（右）是演藝圈模範夫妻檔。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）

▲周杰倫（左）非常疼愛老婆昆凌（右）。（圖／周杰倫IG ）

▲袁詠儀（左）和張智霖（右）感情甜蜜。（圖／翻攝袁詠儀微博）

▲李承鉉（左）和老婆戚薇（右）現在都活躍於演藝圈。（圖／翻攝自微博）

雖然這幾年演藝圈離婚、分手的例子不少，但誰說婚姻是愛情的墳墓，演藝圈還是有許多模範夫妻檔，老公把老婆寵上天，讓人想到那句「別人的老公永遠不會讓人失望」！《NOWnews今日新聞》整理出4對結婚多年依舊甜蜜的夫妻檔，尤其張智霖更是出了名的寵妻，傳他豪砸超過7千5百萬元買愛馬仕包給袁詠儀，讓粉絲看完後簡直不要太羨慕。眾所皆知，具俊曄是在大S和汪小菲離婚後，撥通了那支傳說中20年沒換過的電話號碼，再次牽起兩人的緣分，當時具俊曄登上小S的節目，小S問他為什麼喜歡大S，具俊曄說，「因為她很美！」這句話就足以讓所有女性喊「過關」了吧！後來小S爆料，具俊曄和大S的生活就像偶像劇，也不避諱在眾人面前放閃，具俊曄說，因為他要把20年來沒談的戀愛一次補回來，餵飯、倒茶遞水，大S在老公身邊，別說撥蝦了，連起身都大可不必。昆凌自從嫁給周杰倫後，生了3個寶貝兒女，雖然「天王嫂」標籤一直在她身上，但她也相當以這稱號為榮，認為這就是她的一部分，不僅在家育兒，昆凌工作也不比老公少，當她外出工作時，周杰倫就會在家當奶爸。昆凌就曾發出周杰倫到機場接她下班回家的照片，還說接下來還有時間要麻煩老公帶小孩，讓不少網友看了都說，「周杰倫都要帶娃了，我老公算什麼！」不僅如此，周杰倫對於誇獎老婆也從來不吝嗇，也曾對昆凌說過，絕對是「先寵妳，再寵女兒」。港星張智霖與袁詠儀2001年結婚，兩人的戀愛故事堪稱世紀浪漫，袁詠儀是知名的愛包人士，堪稱是「愛馬仕博士」，張智霖每年都會送上一顆愛馬仕包給袁詠儀，有人估算已經花了超過7千5百萬。但張智霖毫不在意，他曾說過，「我的錢是她的，她的錢還是她的。」而袁詠儀過去坦承曾經當小三，愛上已婚富商，當時被輿論抨擊，張智霖跳出來護妻，認為每個人在年輕時都有犯錯的時候，完全不介意袁詠儀的這段過往，反而是遺憾自己沒有在更早的時間出現，就可以保護她。李承鉉和戚薇結婚10年，他過去曾是男團「TAKE」的成員，和戚薇結婚後就隨著老婆在中國發展，而戚薇的名氣遠高於他，兩人協議後，李承鉉在家當全職奶爸，讓戚薇繼續她的演藝事業，有多少男人願意放下功成名就，成為老婆背後偉大的男人呢，他不寵妻，誰寵妻！