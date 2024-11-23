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▲林襄向粉絲報平安抵達日本。（圖／取自林襄個人IG限時動態）

第三屆WBSC世界棒球12強賽進入超級循環賽，中華隊在前2戰拿下1勝、1敗，今晚交手日本一戰可說十分關鍵，其中台灣啦啦隊女神林襄為了幫中華隊加油，也在社媒IG上透露已經抵達日本，此消息一出也引起日本網友與球迷的關注。中華隊今交手地主日本，除了台灣球迷外，不少職棒啦啦隊也自費趕往現場應援，其中在IG上坐擁189萬粉絲的林襄，也在昨晚工作結束後，搭乘凌晨的班機，耗時6小時在今早抵達東京。林襄在抵達東京後，便在IG限時動態放上照片向粉絲報平安，照片中林襄穿著「中華隊CT外套」，並在照片配文「Team Taiwen」。有關林襄抵達日本為中華隊應援，《日刊體育》也把此消息報導出來，