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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（24）日迎來第61集，本集節目由主持人18哥和AREA 02的大隻，向觀眾來介紹KOBE 5 PROTRO X-RAY。若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。不論是職業球員還是熱愛打球的民眾，大家都對KOBE 5代讚不絕口，超級鞋頭18哥在節目中提到：「這雙鞋穿去實戰非常OK，大家可以放心購買」。在價錢部分，大隻透露這雙鞋的價格非常親民，最便宜的尺寸不用8000就可以入手，熱門的尺寸只要12000上下，有興趣的讀者可以上AREA 02官網去選購。另外這雙鞋的外觀相當特別，其中「夜光功能」深受大隻喜愛，他表示：「我自己本身就很喜歡夜光的東西，所以非常吸引我」，18和大隻也在節目中親自示範夜光功能，更多精采內容請鎖定這一集的《鞋槓人生》。