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勞動部長何佩珊因勞動部勞動力發展署北分署公務員疑似遭霸凌輕生案在昨（22）日請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委。12強棒球賽引發全民棒球熱，但王義川卻曾嗆「見中華隊就賭爛」，因為媒體不以「台灣隊」稱呼。王義川就任立委後，堪稱立院最「排華」立委，王義川批評劉德華在大巨蛋舉辦演唱會時，在唱《中國人》時，「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！」王義川的言論激怒網友，怒嗆王義川，怎麼不說劉德華唱台語歌？王義川在直播節目中表示「這幾天，我看電視節目棒球轉播，越看越肚爛啦！在台灣這個地方打球，字幕為什麼要打『中華隊』？你跟我講？寫『台灣隊』會怎樣嗎？打『台灣隊』不能轉播嗎？『台灣隊』是很痛苦嗎？」、「台灣自己的電視台，不能講『台灣隊』，是在衝啥毀！」王義川這番發言再度引起爭議，資深媒體人羅旺哲表示，賴清德總統要搶走藍營的神主牌「中華民國」，一口氣讓藍營「失去神主牌、失去信仰論述」，因此王義川的說法，可能讓賴清德「更賭爛」，因為民進黨喜不喜歡「中華」兩字，或許本來就不是秘密，只是這段時間因為賴清德的關係，多少讓人覺得民進黨是不一樣了。