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第3屆世界棒球12強賽，今由美國對陣委內瑞拉，雙方前8局打完戰成5：5平手，但9局上委內瑞拉派出今年效力中職富邦悍將的富藍戈後援，卻慘遭Ryan Ward掃出陽春砲承擔敗投，終場美國就以6:5擊敗委內瑞，富藍戈也因此被球迷戲稱為「新台灣之友」。美國隊此役在第2局率先開啟攻勢，靠著Chandler SIMPSON 得點圈敲安與Matt SHAW 高飛犧牲打攻下2分，隨後在6局上又打下3分大局，前6局打完由美國取得5：1領先。但委內瑞拉打線在7、8局給予反擊分別攻下1分與3分將比數追成5：5平手，委內瑞拉則在9局上派出今年在中職專職後援的富藍戈，但卻慘遭Ryan Ward掃出致勝轟，終場美國就以6：5擊敗委內瑞拉。只要本場美國隊獲勝，且不要贏超過9分，中華隊都將晉級到冠軍戰，但若是美國隊輸給委內瑞拉，中華隊就一定要擊敗日本，但隨著富藍戈砸鍋，也讓中華隊順利晉級，台灣球迷也給富藍戈冠上「新台灣之友」的封號。中華隊順利晉級冠軍戰，全台球迷也在網路熱議：「還得靠台灣之友」、「今天全台灣都是邦迷」、「我愛邦邦」、「富藍戈加薪了」、「2025年球季中職MVP我投他」。富藍戈在2022年加盟富邦悍將，主要在隊中擔任後援投手，並在2022年在比賽中投出161公里火球，今年則是投出生涯年，出賽61場皆為後援登板，在57.2局投球中送出56次三振，拿下4勝、6敗、防禦率2.34的成績。