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2024年世界棒球12強賽超級循環賽最後一天，美國隊今（23）日午間對上委內瑞拉之戰，攸關中華隊晉級冠軍賽。除了日本、美國和委內瑞拉的球迷外，東京巨蛋內也有大批台灣球迷前來觀戰，為了守護中華隊晉級希望，現場氣氛相當熱烈，台灣球迷喊出熟悉的台式應援口號，「便當便當（台語），揮棒落空」響徹東蛋。當比賽進行至8局下半，委內瑞拉打者一記三分全壘打追平比分，原本僅僅領先的美國瞬間陷入苦戰，現場球迷情緒也呈現兩極化。委內瑞拉球迷揮舞國旗、歡呼慶祝，氣氛瞬間被點燃；反觀台灣球迷，看台一片沉默，更多人緊張地盯著比賽，希望美國能拿下勝利。熟悉的台灣球迷應援口號「便當便當，揮棒落空！」、「水果滷味，Double Play！」一度在場內響徹，但隨著比賽膠著，氣氛轉為緊張，9局下委內瑞拉最後反攻機會，台灣球迷再度喊出「便當便當（台語），揮棒落空」，希望美國三振對手、化解危機，最終美國成功守住領先，以6：5、1分之差險勝委內瑞拉。中華隊晉級冠軍賽最直接的方式就是靠「美國擊敗委內瑞拉」，只要「美國贏委內瑞拉不超過9分」，中華隊也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」晉級冠軍賽；如今美國隊確定以6：5擊敗委內瑞拉，中華隊就算今晚落敗，也確定可以晉級冠軍戰。