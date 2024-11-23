2024MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）壓軸場今（23）日登場，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN及G-Dragon等都是大咖表演嘉賓。而典禮獎項「最佳女團舞蹈表演獎」、「最佳舞蹈編排獎」最終由aespa獲獎，稍早成員Giselle才因過敏反應缺席紅毯，在領獎時選擇以墨鏡造型現身，讓不少粉絲擔心是否狀態受到影響，也期待接下來舞台表演會如何呈現。
「最佳女團舞蹈表演獎」入圍者有(G)I-DLE、aespa、ILLIT、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans，最終由aespa以歌曲〈Supernova〉拿下，稍後更以該曲再度拿下「最佳舞蹈編排獎」，打敗入圍者ILLIT、LE SSERAFIM、NewJeans、RIIZE、泰民。
而Giselle稍早因過敏反應缺席紅毯，在領獎環節選擇戴墨鏡上台，雖然看不出是否狀態受到影響，但在致詞時仍露出甜美笑容，她向工作人員、粉絲表達感謝，粉絲們也相當期待接下來aespa的舞台表演將如何呈現。
今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓不少網友認為BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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而Giselle稍早因過敏反應缺席紅毯，在領獎環節選擇戴墨鏡上台，雖然看不出是否狀態受到影響，但在致詞時仍露出甜美笑容，她向工作人員、粉絲表達感謝，粉絲們也相當期待接下來aespa的舞台表演將如何呈現。
今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓不少網友認為BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體。
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