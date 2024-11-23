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22日下午，桃園市一名48歲的林姓男子，騎乘機車行經力行路、違規轉彎未打方向燈，桃園警分局埔子派出所員警見狀，立即示意林男停車受檢，但林男身背通緝心虛，竟拒檢棄車逃逸，一路跑到民宅內藏匿，警方隨即通知支援警力到場，於民宅頂樓將林男圍捕，林男落網後不斷抱怨「今天是我的生日耶」，訊後被警方押解歸案，違規部分則依法開單裁罰。據了解，林男因涉傷害罪遭通緝，昨天下午，騎車行經力行路違規轉彎，遭員警攔下盤查，林男虛心拒檢棄車逃逸，躲進附近民宅藏匿，被支援警力圍捕到案。林男被逮後向警方抱怨「今天是我的生日」，仍被警方依法偵辦，全案依傷害罪嫌押解歸案，交通違規部分則另行開單裁罰。