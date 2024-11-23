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中華隊晉級2024第三屆WBSC世界12強棒球賽冠軍戰，隨著稍早美國6：5擊敗委內瑞拉，球隊確定可以打進冠軍戰，這追平了1992年奧運銀牌的3大賽最佳成績，明天還有希望來挑戰隊史在奧運、WBC世界棒球經典賽和世界12強賽這「棒球3大賽」的第一座世界冠軍。中華隊在「美委戰」賽前戰績1勝1敗，若想晉級冠軍賽，最直接的方式就是「美國贏委內瑞拉、台灣贏日本」；若「台灣輸日本」，只要「美國贏委內瑞拉，且分差不超過8分」，台灣也可以透過比較「對戰優質率（TQB）」，確保12強冠軍賽資格；但若「美國輸委內瑞拉」，台灣必須「贏日本2分以上」才能晉級。而隨著稍早委內瑞拉5：6不敵美國，日本直接晉級冠軍戰，而由於美國只贏1分，現在中華隊就算今晚輸給日本，也確定可打進冠軍戰。過去在奧運、WBC和12強賽這棒球3大賽上，我國最佳名次是1992年巴塞隆納奧運的銀牌成績。如今中華隊在12強打進冠軍戰，最差成績是亞軍，無論明天對日本贏和輸，都確定保底追平此成績。過去台灣在兩屆12強賽分別拿下第9名和第5名，從未打進到四強過。至於在強度最高、有許多大聯盟球員會參戰的經典賽，最佳成績則是第8。