港星張智霖與袁詠儀2001年結婚，兩人的戀愛故事堪稱世紀浪漫，袁詠儀1990年參加香港小姐選拔獲得冠軍，後來出演多部影集都擔任女主角，袁詠儀也是知名的愛馬仕狂人，總價破7千萬，張智霖就曾經崩潰喊，「我快破產了！」要她別再買。
袁詠儀為愛馬仕把張智霖甩在路邊 跪求店員拿新款
袁詠儀是演藝圈知名的愛馬仕狂人，家裡的收藏多到數不清，經典款到限量款她都有，總價超過7千萬，兩人曾在《快樂大本營》中還原私下逛街的樣子，兩人角色互換，張智霖模仿袁詠儀，看到愛馬仕的櫃位就立刻把他的手甩開，衝進店裡把包包一個個拿起來看，還要店員拿新貨出來。
張智霖看了忍不住虧，「像打劫一樣！」甚至還會求店員給她看其他款式，張智霖說她超變態，如果店員再不「就範」，袁詠儀就會把他推到前面，「我老公在！你可以找他拍照！」袁詠儀無法反駁，她解釋因為有時候在國外，遇到中國人，看到張智霖就會認出，她就會出賣老公，讓老公刷臉換買新包的機會。
雖然張智霖會開玩笑說自己快破產，要袁詠儀別再買，但每年她生日的時候，他還是會大手筆送她最喜歡的包包，兩人結婚多年，互相吐槽的環節也少不了，袁詠儀就曾嗆他沒什麼品味，希望他不要一件衣服穿好幾天。
不過這樣令人稱羨的愛情，其實也曾歷經波折，袁詠儀曾在節目《魯豫有約》中提到自己過去曾愛上已婚富商，被虛榮蒙蔽了雙眼，「我只覺得我們在談戀愛，我想這就是大家說的貪慕虛榮，矇住了我的雙眼，令我看不到他有妻子。」當時袁詠儀只是想分享人生經歷，沒想到卻在網路上引起撻伐，還被貼上「包養」標籤，也同時影響到了張智霖。
袁詠儀後悔分享太私密的事 張智霖只盼保護愛妻
12年後，袁詠儀再次於《魯豫有約一日行》提及這件事忍不住落淚，坦言最後悔的是傷害了丈夫，不希望言論的利劍指向她最深愛的人，往事已經過去，袁詠儀也已為人母，她也說，將來會和兒子坦承這段錯誤，認為自己有時太過自私，太不在乎外界看法，沒想到傷害了丈夫，但最重要的，只要張智霖還愛著她就好，張智霖聽著這一席話，也紅了眼眶。
當時張智霖力挺老婆，認為：「每個人在年輕時都有犯錯的時候。」他完全不介意袁詠儀的這段過往，反而是遺憾自己沒有在更早的時間出現，就可以保護她。
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袁詠儀是演藝圈知名的愛馬仕狂人，家裡的收藏多到數不清，經典款到限量款她都有，總價超過7千萬，兩人曾在《快樂大本營》中還原私下逛街的樣子，兩人角色互換，張智霖模仿袁詠儀，看到愛馬仕的櫃位就立刻把他的手甩開，衝進店裡把包包一個個拿起來看，還要店員拿新貨出來。
張智霖看了忍不住虧，「像打劫一樣！」甚至還會求店員給她看其他款式，張智霖說她超變態，如果店員再不「就範」，袁詠儀就會把他推到前面，「我老公在！你可以找他拍照！」袁詠儀無法反駁，她解釋因為有時候在國外，遇到中國人，看到張智霖就會認出，她就會出賣老公，讓老公刷臉換買新包的機會。
雖然張智霖會開玩笑說自己快破產，要袁詠儀別再買，但每年她生日的時候，他還是會大手筆送她最喜歡的包包，兩人結婚多年，互相吐槽的環節也少不了，袁詠儀就曾嗆他沒什麼品味，希望他不要一件衣服穿好幾天。
不過這樣令人稱羨的愛情，其實也曾歷經波折，袁詠儀曾在節目《魯豫有約》中提到自己過去曾愛上已婚富商，被虛榮蒙蔽了雙眼，「我只覺得我們在談戀愛，我想這就是大家說的貪慕虛榮，矇住了我的雙眼，令我看不到他有妻子。」當時袁詠儀只是想分享人生經歷，沒想到卻在網路上引起撻伐，還被貼上「包養」標籤，也同時影響到了張智霖。
袁詠儀後悔分享太私密的事 張智霖只盼保護愛妻
12年後，袁詠儀再次於《魯豫有約一日行》提及這件事忍不住落淚，坦言最後悔的是傷害了丈夫，不希望言論的利劍指向她最深愛的人，往事已經過去，袁詠儀也已為人母，她也說，將來會和兒子坦承這段錯誤，認為自己有時太過自私，太不在乎外界看法，沒想到傷害了丈夫，但最重要的，只要張智霖還愛著她就好，張智霖聽著這一席話，也紅了眼眶。
當時張智霖力挺老婆，認為：「每個人在年輕時都有犯錯的時候。」他完全不介意袁詠儀的這段過往，反而是遺憾自己沒有在更早的時間出現，就可以保護她。