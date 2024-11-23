今（23）日在日本大阪舉行的MAMA頒獎典禮（2024 MAMA AWARDS）正如火如荼進行中，稍早韓星邊佑錫獲頒「全球流行音樂獎」，他演唱的韓劇《背著善宰跑》原創歌曲〈陣雨〉大受好評，邊佑錫除了昨日擔任頒獎嘉賓外，今日預計也會在MAMA演唱這首歌，讓粉絲超級期待。
演員唱紅OST！邊佑錫拿下「全球流行音樂獎」
33歲邊佑錫今年靠著韓劇《背著善宰跑》大爆紅，收穫大批粉絲，人氣水漲船高，代言、廣告都接到手軟。今日他出席MAMA頒獎典禮，演唱的原創OST〈陣雨〉更得到「全球流行音樂獎」（FAVORITE GLOBAL TRENDING MUSIC）。邊佑錫上台領獎時表情看起來有些緊張，但他不忘謝謝劇中的樂團ECLIPSE，讓台下粉絲尖叫聲連連。
邊佑錫致詞時還一度說不出話，笑說自己腦袋一片空白，好消息傳到台灣，粉絲也紛紛在Threads留言恭喜邊佑錫，「邊佑錫真的就是代表ECLIPSE去領獎的」、「恭喜佑錫，看的出來講感言時很緊張，感謝了很多人」、「我對著電視尖叫了」、「看著邊邊我都緊張起來」、「好水光肌呀」、「邊哥是第一次做到表演席上，突然被拍到的小驚慌太可愛了」。
除了邊佑錫外，今日表演的嘉賓陣容也非常精彩，包含G-Dragon、(G)I-DLE、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE。G-Dragon還有望與BIGBANG隊友太陽、大聲在舞台上合體，讓粉絲相當期待。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
Mnet TV YouTube（全球／免費、需跨區）
M2 YouTube（全球／免費、需跨區）
KCON official YouTube（全球／免費、需跨區）
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33歲邊佑錫今年靠著韓劇《背著善宰跑》大爆紅，收穫大批粉絲，人氣水漲船高，代言、廣告都接到手軟。今日他出席MAMA頒獎典禮，演唱的原創OST〈陣雨〉更得到「全球流行音樂獎」（FAVORITE GLOBAL TRENDING MUSIC）。邊佑錫上台領獎時表情看起來有些緊張，但他不忘謝謝劇中的樂團ECLIPSE，讓台下粉絲尖叫聲連連。
邊佑錫致詞時還一度說不出話，笑說自己腦袋一片空白，好消息傳到台灣，粉絲也紛紛在Threads留言恭喜邊佑錫，「邊佑錫真的就是代表ECLIPSE去領獎的」、「恭喜佑錫，看的出來講感言時很緊張，感謝了很多人」、「我對著電視尖叫了」、「看著邊邊我都緊張起來」、「好水光肌呀」、「邊哥是第一次做到表演席上，突然被拍到的小驚慌太可愛了」。
除了邊佑錫外，今日表演的嘉賓陣容也非常精彩，包含G-Dragon、(G)I-DLE、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE。G-Dragon還有望與BIGBANG隊友太陽、大聲在舞台上合體，讓粉絲相當期待。
🔴MAMA頒獎典禮直播資訊這邊看：
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
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