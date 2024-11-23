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世界棒球12強賽傳來捷報！隨著美國隊以6：5擊敗委內瑞拉，中華隊憑藉優質率（TQB）順利晉級冠軍賽，將於24日再度對決宿敵日本隊，除了追逐台灣棒球史上首座世界冠軍外，團隊獎金已突破2億台幣，創下新高。中華隊從預賽以來表現亮眼，不僅成功打進超級循環賽，還在大勝美國後，爭取晉級冠軍戰的資格，加上美國擊敗委內瑞拉，且分差不超過9分，中華隊確定保送冠軍賽。1. 棒協理事長辜仲諒獎金：棒協理事長辜仲諒承諾，預賽每場勝利提供1000萬台幣，預賽4勝已累積4000萬台幣。若奪下冠軍，將再加碼3000萬台幣，總獎金可達7000萬台幣。2. 國光獎章獎金：根據體育署規定，12強賽為一級賽事，冠軍選手每人可獲700萬台幣，亞軍500萬，季軍300萬。中華隊現已確保亞軍，28位選手的獎金共計1.4億台幣。3. WBSC世界棒球12強獎金池：世界棒壘總會（WBSC）針對冠軍、亞軍及季軍，分別頒發150萬美元（約4887萬台幣）、75萬美元（約2243萬台幣）及50萬美元（約1629萬台幣）的獎金，目前中華隊至少可獲2243萬台幣。綜合以上，中華隊目前累計團隊獎金已達2.44億台幣，若能摘下冠軍，這一數字將再創新高。此次晉級冠軍戰，也讓中華隊追平了1992年巴塞隆納奧運的最佳成績。明天有望挑戰隊史在「棒球3大賽」奧運、WBC世界棒球經典賽和世界12強賽的第一座世界冠軍。