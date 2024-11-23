MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日為壓軸場，女團aespa稍早已拿下「最佳女團舞蹈表演獎」、「最佳舞蹈編排獎」，沒想到又接連再奪「最佳女團獎」、「最佳音樂錄影帶」，成為今日目前最大贏家，Giselle也在台上以日文發表得獎感言，感謝大家對aespa的喜愛，讓台下瞬間爆出歡呼聲。
aespa今日已拿下「最佳女團舞蹈表演獎」、「最佳舞蹈編排獎」，沒想到接著又再奪「最佳女團獎」、「最佳音樂錄影帶」，接連承包今日4個獎項，可說是目前最大贏家。而Giselle稍早因過敏反應缺席紅毯，在前兩個領獎環節選擇戴墨鏡上台，這次換成科技風墨鏡，貌似會以這個造型呈現表演，她在領獎時突然以日文表達得獎宣言，讓台下爆出一陣歡呼聲。
今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，尤其還有消息傳出BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓粉絲們相當期待。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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今日MAMA頒獎典禮由金泰梨擔任主持人，陣容更是三日中最精彩的一天，包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN、G-Dragon等，尤其還有消息傳出BIGBANG可能會在舞台上驚喜合體，太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓粉絲們相當期待。
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