2024世界12強棒球賽4強超級循環賽最終戰，中華隊今（23）日晚上6點交手世界第一的日本隊，上演經典好戲「台日大戰」。中華隊改派陳柏清先發，對決日本投手早川隆久。賽前，中華隊公布先發打序，台灣隊長陳傑憲腳傷休兵，至於吉力吉撈·鞏冠繼續先發上陣扛第4棒，另外被隊長稱作「Key Man」的張政禹繼續先發守三壘，潘傑楷守一壘，戴培峰先發蹲捕。
過去中華成棒隊在奧運、WBC和12強賽這棒球3大賽中，最佳名次是1992年巴塞隆納奧運的銀牌成績。如今中華隊在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將進軍東京打臉酸民，並闖進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。
⚾️中華隊先發打序：
第1棒：陳晨威（中外野）
第2棒：林立（右外野）
第3棒：曾頌恩（左外野）
第4棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）
第5棒：潘傑楷（一壘）
第6棒：江坤宇（游擊）
第7棒：戴培峰（捕手）
第8棒：岳東華（二壘）
第9棒：張政禹（三壘）
先發投手：陳柏清
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⚾️中華隊先發打序：
第1棒：陳晨威（中外野）
第2棒：林立（右外野）
第3棒：曾頌恩（左外野）
第4棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）
第5棒：潘傑楷（一壘）
第6棒：江坤宇（游擊）
第7棒：戴培峰（捕手）
第8棒：岳東華（二壘）
第9棒：張政禹（三壘）
先發投手：陳柏清
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