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▲2024世界棒球12強「季軍賽、冠軍賽賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣晉級2024世界12強棒球賽冠軍賽！在美國今（23）日以6比5擊敗委內瑞拉後，台灣確定以「對戰優質率」較佳，和日本攜手挺進12強冠軍賽，美委賽後，「美國在台協會 AIT」也發文祝賀美國隊獲勝，貼文瞬間湧入海量台灣人留言「謝謝美國爸爸」、「台美友好！」今（23）日上午進行攸關中華隊晉級之路的「美委大戰」，美國隊和委內瑞拉都需要這一勝來爭取晉級，雙方也打得相當激烈，從0：5打到5：5，最終美國隊靠著Ryan Ward砲轟本季在中職效力的富藍戈、擊出致勝陽春砲，終場以6比5贏球。這場美委大戰進行時，除了電視機前有不少國人關注，東京巨蛋也有許多台灣人進場替美國應援，場邊不斷傳來「便當便當，揮棒落空！」、「水果滷味，Double Play！」的台式應援口號。美國在台協會（AIT）賽後在粉專發文，「美國贏啦！！！！！（不客氣）」貼文發出短短20分鐘，就超過萬名網友按讚，數千則留言湧入「台美友好」、「戰機多買20架」、「沒國爸爸有夠罩」、「謝謝美國，真的說到做到，協防台灣了」、「是台美日友好才對」。而台灣本屆12強晉級冠軍賽後，也追平中華隊史3大國際賽（奧運、12強和經典賽）最佳名次紀錄，過去台灣曾在1992年奧運拿下棒球項目的銀牌；2024的12強，在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將、打臉酸民，挺進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。