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▲黃曉明答應讓小孩扯他的頭髮，還說「可以拔兩根帶回去做紀念」。（圖／取自圈內妹妹微博）

▲小孩毫不猶豫大力地扯黃曉明頭髮，讓他痛的叫出聲來。（圖／取自圈內妹妹微博）

中國藝人黃曉明高調認愛網紅葉珂後風波不斷，日前才在宣傳電影《戴假髮的人》時90度鞠躬道歉，後來又被網友懷疑戴假髮。近日黃曉明在活動中邀請小孩上前扯他的頭髮，讓他痛得當場大叫，不過網友卻不買單他的行為，還笑說這種行為很「珂學」。黃曉明先前後腦勺的頭髮出現明顯分層，被外界懷疑戴假髮。日前在《戴假髮的人》宣傳活動上，有一位小女孩好奇詢問，「為什麼你在電影裡沒有頭髮，但現在有頭髮，可以讓我摸一下嗎」，黃曉明也大方伸手招呼小孩來到台上說，「你拔兩根（頭髮）回去留做紀念」，沒想到下一秒小孩直接用力扯黃曉明的頭髮，讓他痛得當場叫出聲。不過黃曉明沒有因此生氣，反而還笑說「沒事挺好的」，並透露自己因為電影中要營造禿頭的造型須要把頭髮剃掉，才會戴著假髮片上綜藝節目，他也坦言，有時候也會因為好看戴假髮片。不過黃曉明最後特別強調，活動當天是自己的頭髮，說完還大力地扯了幾下，以此證明是真髮。影片曝光後仍有大批中國網友不買單，還批評黃曉明，「真的要證明不是假髮就當場洗頭，吹乾後隨意撥頭髮，這是假髮做不到的」、「頭頂的頭髮看起來就很假」、「這種行為很珂學啊」。