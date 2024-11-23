第3天MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日壓軸登場，大咖表演嘉賓包含(G)I-DLE、aespa、邊佑錫、SEVENTEEN及G-Dragon等，稍早在紅毯階段時，竟有台灣網友在觀看轉播時，發現在台韓籍YouTuber金針菇出現在場邊第一排，不少粉絲驚呼「我也有看到！金針菇超漂亮」、「難怪覺得好眼熟，原來沒認錯」。
一名網友在Threads上發文分享，「在等栽培園MAMA紅毯的時候看到熟悉的人」，原來是YouTuber金針菇出現在MAMA紅毯場邊第一排，且還在頭上綁頭巾仿照偶像G-Dragon奶奶風造型，讓原PO忍不住笑喊：「金針菇超可愛，居然飛去追愛了，看到權志龍大概會瘋掉！」
事實上，G-Dragon今晚將現身MAMA頒獎典禮表演，昨日太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓網友們瘋猜BIGBANG有可能會在舞台上驚喜合體，讓粉絲期待不已。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費、需跨區）
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事實上，G-Dragon今晚將現身MAMA頒獎典禮表演，昨日太陽、大聲昨日也現身機場飛往大阪，讓網友們瘋猜BIGBANG有可能會在舞台上驚喜合體，讓粉絲期待不已。
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