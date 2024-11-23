KPOP一年一度的音樂盛事《MAMA頒獎典禮》本月21日起於美國洛杉磯、日本大阪京瓷巨蛋一連展開3天，創作女歌手BIBI也拉上演員安宰賢一起現身MAMA舞台，兩人換上仙氣十足的仙度瑞拉與王子扮相，讓整個京瓷巨蛋直接變成童話故事中的城堡。
BIBI不僅唱腔獨特，在今年的MAMA舞台準備也相當用心，她舉起仙女棒推開舞台大門，以舞台劇的方式演唱歌曲〈Bam Yang Gang〉，還把象徵灰姑娘的時鐘、城堡融入舞台之中，讓全場置身夢幻仙境。
演唱到一半時，安宰賢也換上一身王子服飾閃亮登場，與BIBI一起甜蜜共舞，最後兩人還俏皮的比起雙人愛心為舞台收尾，看得全場都被幸福的氛圍感染。
本屆《MAMA頒獎典禮》陣容相當豪華，昨（22）日找來火星人布魯諾外，今天的嘉賓也非常大咖，包括：(G)I-DLE、aespa、G-Dragon、邊佑錫、SEVENTEEN、ZEROBASEONE、BIBI等人，其中呼聲最高的就是G-Dragon 、太陽、大聲組成的BIGBANG時隔多年在今年的舞台中合體。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
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演唱到一半時，安宰賢也換上一身王子服飾閃亮登場，與BIBI一起甜蜜共舞，最後兩人還俏皮的比起雙人愛心為舞台收尾，看得全場都被幸福的氛圍感染。
本屆《MAMA頒獎典禮》陣容相當豪華，昨（22）日找來火星人布魯諾外，今天的嘉賓也非常大咖，包括：(G)I-DLE、aespa、G-Dragon、邊佑錫、SEVENTEEN、ZEROBASEONE、BIBI等人，其中呼聲最高的就是G-Dragon 、太陽、大聲組成的BIGBANG時隔多年在今年的舞台中合體。
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