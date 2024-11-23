我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024第三屆WBSC世界12強棒球錦標賽超級循環賽，美國今（23）以6比5擊敗委內瑞拉，中華隊確定晉級冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國隊最後接殺瞬間，觀賽的中華隊領隊蔡其昌等人都興奮地高舉雙手歡呼。（圖／蔡其昌Threads）

▲2024世界棒球12強「季軍賽、冠軍賽賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

謝謝美國！WBSC世界12強棒球錦標賽超級循環賽，美國隊今（23）再度對上委內瑞拉，由於此役美國如獲勝，就代表中華隊晉級冠軍賽，因此，中華隊領隊蔡其昌與教練、球員，群聚「中華隊情蒐室」緊盯賽況，兩隊比數緊咬，最後美國隊接殺瞬間，中華隊全員振臂高呼，第一時間的真實反應全曝光，蔡其昌興奮直呼「金牌戰！台灣來啦！」蔡其昌稍早在Threads分享此段影片，只見美國隊接殺瞬間，全室的中華隊教練球員們都高舉雙臂、爆出歡呼聲，大家激動地互相High Five打氣。蔡其昌寫道：「教練球員們準備與情蒐團隊開會，同時見證台灣挺進金牌戰！」球迷好奇發問「中華隊情蒐室」是不是東京巨蛋的貴賓室？蔡其昌解惑說，不是巨蛋球場的貴賓室，而是中華隊的情蒐室兼餐廳。看到球員們第一時間得知晉級冠軍賽的真實反應，網友們也超感動，紛紛留言「看到會長和教練們擁抱真的很想哭，謝謝你們做球員最堅強的後盾，我們一起進冠軍戰啦啦啦啦！」、「真的沒想到可以在一級賽事決賽，看到台日對決，就等來個堂堂正正的一戰呀」。