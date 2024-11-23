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世界12強棒球賽今（23）日進入最後一天複賽，由於中午美國隊以6比5擊退委內瑞拉隊，在比較對戰優質率（TQB）後，台灣將晉級明日的冠軍戰。對此，總統賴清德下午受訪時直呼「非常棒」，並替台灣隊加油打氣。賴清德出席美國在台協會（AIT）參與舉辦的「援手2.0 TAKE ACTION 開幕式」活動，面對媒體詢問，台灣隊打進冠軍賽心情，賴清德直呼，今天美國打敗委內瑞拉「非常棒」。賴清德笑著表示，美國打敗委內瑞拉，代表台灣有機會跟日本爭奪冠軍，「台灣隊加油、台灣隊加油」。台灣隊在21日以0比2不敵委內瑞拉隊，昨天是以8比2力克美國隊，美國隊今以6比5擊退委內瑞拉隊，形成美國隊、委內瑞拉隊都是1勝2敗，即使台灣隊在晚場不敵日本隊，戰績也是1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）後，由台灣隊勝出，因此在晚場台日大戰開打前，就確定由台、日攜手晉級冠軍戰。