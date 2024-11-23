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▲中華隊晉級劇本成真，美國險勝委內瑞拉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

世界12強超級循環賽，今（23）日上午由美國對戰委內瑞拉，是中華隊晉級的關鍵一戰，因為只要美國戰勝，勝差落在9分以內，中華隊今晚對決日本不論勝敗都能直接晉級冠亞賽，因此不少中華隊球迷紛紛進場為美國加油，沒想到美國在6局上半一連攻下3分，讓勝分擴大到5：0，讓台灣球迷慌了，開始反過來為委內瑞拉應援，甚至有球迷在觀眾席上舉起「Enough，＜9」（夠了啦，不要贏超過9分）的標語。回顧今天上午的比賽，美國隊本場比賽前段旗開得勝，迅速取得2：0領先，不少台灣球迷湧入球場為美國打氣，不過美國打線在6局上半連攻3分，將勝分擴大至5：0，看起來似乎頗有機會贏9分以上，距離台灣球迷所期待的「贏9分以內」，希望越來越渺茫，因此台灣球迷見狀便開始為委內瑞拉加油，甚至狂喊口號：「三振他！」透過轉播畫面。更能見到有球迷坐在本壘後方舉起「Enough，＜9」的標語，意思竟然是「夠了啦，不要贏超過9分」，讓主播和球評當場笑噴，直呼：「台灣球迷快要精神錯亂，一直換加油對象！」也有台灣網友在網路上笑喊：「台灣人舉什麼『Enough，＜9』啦！」所幸最終「美委大戰」，美國以6：5險勝委內瑞拉，中華隊也確定晉級冠亞賽。台灣2勝1敗晉級、日本2勝1敗晉級，委內瑞拉1勝2敗季軍戰、美國1勝2敗季軍戰。日本3勝0敗晉級，🇻🇪委內瑞拉：1勝2敗，得分13、失分15🇺🇸美國：1勝2敗，得分9、失分23對戰優質率（TQB）的公式為「對戰優質率=得分率-失分率」。📍得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數📍失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數