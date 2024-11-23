MAMA頒獎典禮（《2024 MAMA Awards》）今（23）日壓軸場充滿大咖表演來賓，其中之一就是權志龍GD（G-Dragon），日前傳出他有可能會讓BIGBANG合體表演，果真稍早太陽、大聲驚喜現身在舞台上，3人帶來多首經典的BIGBANG歌曲，不只粉絲嗨翻，就連台下偶像都暴動，歡呼聲長達2分鐘。
昨日太陽、大聲才被捕捉到現身機場飛往大阪，被瘋傳會在今日MAMA頒獎典禮上與GD一起表演，讓BIGBANG久違再度合體。在稍早GD的典禮表演舞台上，他先是帶來新歌〈POWER〉，接著太陽、大聲從後方舞台驚喜現身，接著3人共同合唱BIGBANG經典歌曲，包含〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉以及3人新歌〈HOME SWEET HOME〉，熟悉的前奏一下，就讓觀眾瞬間起雞皮疙瘩。
BIGBANG合體不只粉絲嗨炸，就連台下偶像們都驚呆了，主持人金泰梨不可置信地掩面，(G)I-DLE、aespa、SEVENTEEN及BIBI等明星都看傻了眼，紛紛在台下大聲歡呼應援，足以見二代頂級男團的魅力。
🔴MAMA第三天時間地點、收看平台
典禮日期：2024年11月23日（星期六）
星光大道：12：00（台灣時間）
頒獎典禮：14：00（台灣時間）
舉行地點：日本大阪京瓷巨蛋
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
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BIGBANG合體不只粉絲嗨炸，就連台下偶像們都驚呆了，主持人金泰梨不可置信地掩面，(G)I-DLE、aespa、SEVENTEEN及BIBI等明星都看傻了眼，紛紛在台下大聲歡呼應援，足以見二代頂級男團的魅力。
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