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▲中華隊更改對日本先發投手為陳柏清。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

隨著稍早美國6：5擊敗委內瑞拉，中華隊確定晉級2024第三屆WBSC世界12強棒球賽冠軍戰。原本今晚的「台日大戰」攸關晉級，因此派出球隊主力左投林昱珉先發，但如今變成「消化試合」，球隊也緊急更換先發，希望能保留戰力到明天冠軍戰。針對今天中華隊更換先發投手為陳柏清選手，中華隊表示今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規劃不同的投手佈局，因此下午中華隊即立刻向大會通知調整事宜。經大會討論後回覆表示必須與預告先發同為左投，因此中華隊也更換先發投手為陳柏清。事實上，在美國和委內瑞拉這場比賽結束後，業內就有人在傳今天是否有可能「早先發」，讓林昱珉提早休息，後續也有相關人士透露「投手可能換人」，約一小時後中華棒協也公布了此一變動。台灣成棒國家隊，過去在3大國際賽中，曾獲得的最佳成績，就是1992年奧運棒球項目的銀牌；2024的12強，在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將、打臉酸民，挺進最終冠軍賽，明晚將挑戰隊史最佳成績。