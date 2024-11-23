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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今（23）日獲香港科技大學頒發榮譽博士學位，黃仁勳表示，不知道川普上任後會發生什麼事，但是全球在科技方面的協調合作仍會繼續，並稱這是社會進步和科學進步的基礎。綜合外媒報導，黃仁勳接受訪問時表示，全球協作的開放科學，以及數學和科學領域的合作已經存在很久了，這是社會進步和科學進步的基礎。黃仁勳說，不知道新一屆美國政府會帶來如何變化，但輝達依然會在遵守法律和政策的同時，繼續推進科技發展和服務全球客戶。而在頒獎典禮上黃仁勳致詞時表示，現在畢業是非凡時刻，AI時代已經開始，將革新科學並影響每一個行業。黃仁勳說，全世界已經重啟，產業正在被重塑，未來充滿挑戰也充滿希望。黃仁勳還說羨慕當前的畢業生，有裝備去應對多個領域的挑戰，許多過去難以想像的挑戰，現在似乎都可以解決，稱希望自己也能在這個時代開展事業。