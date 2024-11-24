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▲朴旻曙因為手術開刀關係臨時缺席，改由新人金泰琳（如圖）替補，她的亮眼外型和驚人魅力立刻引發超高討論度。（圖／IG@chienhsun1215）

▲金泰琳（右一）和其他2S啦啦隊員站上12強應援。（圖／IG@2s_enter_tw）

▲金泰琳在韓國本身就擁有高人氣，拍攝不少廣告。（圖／金泰琳IG）

世界棒球12強B組賽事先前在台灣開打，韓國娛樂經紀公司「2S Spotainment」派出5名啦啦隊女神到球場進行應援，名單包含安芝儇、趙娟週、李晧禎、南珉貞、朴旻曙，然而過程中，朴旻曙因為手術開刀關係臨時缺席，改由新人金泰琳替補，她的亮眼外型和驚人魅力立刻引發超高討論度，球迷紛紛敲碗希望她明年能夠來台發展，《NOWnews今日新聞》貼心為讀者起底金泰琳背景，她不僅在韓國有高人氣，更是安芝儇的好閨密。11月14到16日及18日，有5名韓籍啦啦隊女神到大巨蛋球場應援12強賽，台鋼雄鷹隊的朴旻曙（Mingo）因動手術，由新人金泰琳上場代替，金泰琳的外型氣質甜美，在韓國本身就擁有高人氣，曾在水原FC足球啦啦隊、排球隊友利卡蜜蜂擔任拉拉隊員，是安芝儇的同隊同事，兩人也因此培養出革命情感，不僅如此，她也跨足演藝圈，有不少廣告、模特兒的拍攝經驗。這已經不是金泰琳第一次到台灣來應援，她在6月時曾和安芝儇一起到桃園觀看職籃總冠軍賽，為趙娟週助陣，當時也曾引發騷動，不僅如此，金泰琳還曾待在中國2年，還會說簡單的中文，她也曾透露對台灣啦啦隊很有興趣，「在南韓，各種職業賽事的啦啦隊應援，並不會特別和球迷有這麼多的近距離互動，如果有機會的話，當然也想在台灣嘗試擔任啦啦隊應援工作。」金泰琳和曾在富邦勇士應援的女孩李貞潤，以及2S啦啦隊成員們安芝儇、南珉貞、李皓禎、趙娟週，在14日一起到天母主場觀看韓國與古巴之戰，隔日就在韓日大戰獻出在台灣的首場應援，不僅如此，這也是她首次職棒應援，什麼都特別陌生，她也很緊張地說：「因為比起其他的項目像是足球、籃球，棒球啦啦隊員要做很多事，連坐在位置上也不能放空，一次要記非常多事，所以真的很怕跳不好。」