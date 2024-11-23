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▲雙年賞蝶豐富系列活動即日起至明年3月接連展開。(圖／茂管處提供)

高雄市茂林紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶齊名，是世界唯二的越冬型蝴蝶，每年十一月秋冬之際紫斑蝶南下避冬，在高雄茂林形成壯觀的「紫蝶幽谷」現象。因此交通部觀光署茂林國家風景區管理處(下稱茂管處)特別舉辦跨年賞蝶活動，今(23)日在茂林遊客中心舉辦開幕儀式，宣布「雙年賞蝶季」正式開跑，邀請遊客到訪茂林觀紫蝶生態、遊原鄉部落、品在地美食。雙年賞蝶豐富系列活動即日起至明年3月接連展開。除定點賞蝶導覽解說站外，「護蝶市集」結合原民音樂、農特產展售及原民手作DIY體驗；「賞蝶親子標放活動」邀請國內親子共同參與，透過導覽解說及標放體驗讓大小朋友了解紫蝶生態奧妙。今年全新規劃的「紫蝶共舞派對」，除有天籟原聲表演外、另結合「美力臺灣3D行動電影院」讓遊客享受蝴蝶相伴的觀影體驗，現場亦有原民風味餐點可預購。為了方便遊客抵達茂林生態公園及「紫蝶共舞派對」會場，特別安排往返「茂林風景區入口處(牌樓)-茂林遊客中心」及「茂林風景區入口處(牌樓)-茂林遊客中心-烏巴克藝術空間」兩條定點接駁，另遊客於活動期間於賞蝶友好商家消費還能享優惠，凡完成「歡迎光林-茂林遊感覺」集章活動，還有賞蝶限定小禮，更有機會將大獎帶回家。茂管處簡慶發處長表示，雙年賞蝶是茂管處指標性活動，結合生態資源、原民樂音及特色美食，希望讓遊客能於賞蝶季期間深度暢遊茂林，創造親子同遊的最美回憶。更多雙年賞蝶的活動細節請上茂林國家風景區官網或密切關注茂管處粉絲專頁「Fun心遊茂林」。